Бывший вице-президент "Ростова" Шикунов: минус Карпина - у него нет трофеев

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов похвалил ростовскую команду за крупную победу над московским "Динамо" в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а также поделился мнением о наставнике "Ростова" и сборной России Валерии Карпине.