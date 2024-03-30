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Бывший вице-президент "Ростова" Шикунов: минус Карпина - у него нет трофеев

Бывший вице-президент "Ростова" Шикунов: минус Карпина - у него нет трофеев

Бывший вице-президент "Ростова" Александр Шикунов похвалил ростовскую команду за крупную победу над московским "Динамо" в 22-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ), а также поделился мнением о наставнике "Ростова" и сборной России Валерии Карпине.

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