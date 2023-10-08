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Почему раньше в лесах охотились верхом, а сегодня трудно идти даже пешком

Почему раньше в лесах охотились верхом, а сегодня трудно идти даже пешком

Почему раньше в лесах охотились верхом, а сегодня трудно идти даже пешком 0 На старинных картинах мы видим, что раньше в лесах охотились большими компаниями и верхом.

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