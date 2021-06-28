Корабли ВМФ РФ и авиация ВКС отразили атаку "противника" на учениях в Средиземном море

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что экипажи пяти боевых кораблей, в том числе ракетный крейсер "Москва", фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров", отразили нападение условного противника, а также провели тренировку сил ПВО.