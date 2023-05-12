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Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино в Будапеште

Джонни Депп снимет фильм с Аль Пачино в Будапеште

Голливудский актер Джонни Депп станет режиссером киноленты под назвнием "Modi" об итальянском художнике Амедео Модильяни.

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