Трудный выбор перед Байденом: Израиль или Россия?

Перед Байденом встал трудный выбор — помочь Израилю или бороться с Россией. Эскалация палестино-израильского конфликта сыграет на руку Москве, пишет старший корреспондент отдела политики Стивен Коллинсон на сайте телеканала CNN.
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