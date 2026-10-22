До парламентских выборов в Израиле, назначенных на 27 октября, остаётся всего несколько дней. На этом фоне премьер-министр Биньямин Нетаниягу неоднократно предупреждает: враги Израиля могут … .
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