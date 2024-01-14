Правящие Литвой русофобы, как и их единомышленники из Польши, давно готовятся к войне с Россией. Активно ведущаяся милитаризация и другие сопутствующие признаки определенно указывают на агрессивные намерения Вильнюса, за спиной которого находится «миролюбивый» блок НАТО во главе с США.