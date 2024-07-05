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Новая девушка Аршавина удалила все фото с футболистом

Новая девушка Аршавина удалила все фото с футболистом

В сети активно обсуждалась возможность беременности новой возлюбленной Андрея Аршавина. Девушка с округлившимся животом была замечена с футболистом, но в последствии уда лила все фотографии с ним из своего блога.

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