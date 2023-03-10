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Мемориал Жука. Костылева, Базылюк, Принева, Лукашова, Петрова, Кадырова, Плескачева покажут короткие программы

11 марта в Йошкар-Оле на Мемориале Станислава Жука девочки представят короткие программы. После элементов лидирует Елена Костылева.

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