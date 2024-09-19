Алаудинов: либо СВО закончится в 2024, либо применят любое вооружение

Глава спецназа «Ахмат», российский чеченский деятель и вице-начальник Главного военно-политического управления ВС РФ Апти Алаудинов рассказал, что специальная военная операция может закончиться в 2024 году или перейдет к новому витку эскалации с применением всех видов оружия.