Названа страна, в которой могут встретиться Путин и Трамп

CBS: Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести первую за последнее время встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает телеканал CBS News.
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