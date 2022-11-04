Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после Столтенберга

NYT: среди кандидатов на пост следующего генсека НАТО оказались четыре женщины В качестве основного кандидата на пост следующего генсека NYT: среди кандидатов на пост следующего генсека НАТО оказались четыре женщины В качестве основного кандидата на пост следующего генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала должность министра иностранных дел страны, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.