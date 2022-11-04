ПолитДром

30 подписчиков

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    Убогий идиот.Зеленский призвал...
  • Александр
    За нерушимой границей безнаказанное воровство. Хорошая логика! Надо подумать о нерушимости границ ворья. Сколько укра...В Совфеде объявил...
  • Silver Kont
    Да, пидарасам в России не место...Группа «Би-2» пок...

Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после Столтенберга

Названы возможные кандидаты на пост генсека НАТО после Столтенберга

  NYT: среди кандидатов на пост следующего генсека НАТО оказались четыре женщины В качестве основного кандидата на пост следующего генсека  NYT: среди кандидатов на пост следующего генсека НАТО оказались четыре женщины В качестве основного кандидата на пост следующего генсека НАТО после истечения полномочий Йенса Столтенберга рассматривают вице-премьера и министра финансов Канады Христю Фриланд, которая ранее также занимала должность министра иностранных дел страны, пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх