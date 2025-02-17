RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 473 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Зубрин
    Что ВАДА ,что МОК это проституированные  конторки разного рода засранцев....Джокович считает ...
  • Eduard
    Правильно!Премьер Италии Ме...
  • Eduard
    А с кем вы воюете с придуманым врагом? Вы сами себе враги!Глава Rheinmetall...

В МИД КНР предложили углубить партнёрство БРИКС после слов Трампа о пошлинах

В МИД КНР предложили углубить партнёрство БРИКС после слов Трампа о пошлинах

МИД Китая выступил с инициативой углубить партнёрство в рамках БРИКС на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о «гибели» этого института из-за его намерений ввести повышенные пошлины для стран-участниц.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх