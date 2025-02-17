В МИД КНР предложили углубить партнёрство БРИКС после слов Трампа о пошлинах

МИД Китая выступил с инициативой углубить партнёрство в рамках БРИКС на фоне недавнего заявления президента США Дональда Трампа о «гибели» этого института из-за его намерений ввести повышенные пошлины для стран-участниц.
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