Сальвадор пообещал сохранять нейтралитет в отношении украинского конфликта

Сальвадор пообещал сохранять нейтралитет в отношении конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделала руководитель внешнеполитического ведомства латиноамериканской страны Александра Хиль Тиноко, ставшая собеседницей ТАСС.
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