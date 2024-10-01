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Сальвадор пообещал сохранять нейтралитет в отношении украинского конфликта

Сальвадор пообещал сохранять нейтралитет в отношении украинского конфликта

Сальвадор пообещал сохранять нейтралитет в отношении конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделала руководитель внешнеполитического ведомства латиноамериканской страны Александра Хиль Тиноко, ставшая собеседницей ТАСС.

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