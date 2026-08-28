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Царьград

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Минздрав: Трансплантация детям в России увеличилась до 12%

Минздрав: Трансплантация детям в России увеличилась до 12%

В России число детских трансплантаций составляет 10-12% от общего количества операций. Главный трансплантолог Министерства здравоохранения Сергей Готье сообщил, что ежегодно проводится свыше 320 операций, и трансплантационная помощь предоставляется бесплатно.

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