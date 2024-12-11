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Судьбу российских военных кораблей после израильских ударов по сирийским базам раскрыло агентство Reuters

Судьбу российских военных кораблей после израильских ударов по сирийским базам раскрыло агентство Reuters

Судьбу российских военных кораблей после израильских ударов по сирийским базам раскрыло агентство Reuters Юлия СоколоваАгентство Reuters сообщило, что все российские военные корабли вышли из военной базы в Тартусе.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
вот как  надо .   как израиль .  !
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20 час.

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