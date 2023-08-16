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Месси о выходе «Интер Майами» в финал Кубка лиг: «Мы сделали это! Остался последний маленький шаг»

Месси о выходе «Интер Майами» в финал Кубка лиг: «Мы сделали это! Остался последний маленький шаг»

«Интер Майами» обыграл «Филадельфию» (4:1) в полуфинале и сыграет с «Нэшвиллом» в решающем матче. Аргентинский форвард довел свою голевую серию до 6 матчей.

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