Тульскую полицию может возглавить воронежский экс-следователь Александр Куликов

Александр Куликов родился 27 мая 1975 года в Воронеже. Окончил Астраханскую специальную среднюю школу милиции МВД СССР в 1995 году, в 2003 — Воронежский экономико-правовой институт по специальности «Юриспруденция», а в 2012 — Академию управления МВД России.