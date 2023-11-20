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В Москве прошел большой концерт в честь 40-летия группы «Алиса»

В Москве прошел большой концерт в честь 40-летия группы «Алиса»

В субботу, 18 ноября, рок-группа «Алиса» отпраздновала свое 40-летие большим концертом Москве. О том, как прошло мероприятие и что о достижениях коллектива думают коллеги музыкантов, рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.

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