В Москве прошел большой концерт в честь 40-летия группы «Алиса»

В субботу, 18 ноября, рок-группа «Алиса» отпраздновала свое 40-летие большим концертом Москве. О том, как прошло мероприятие и что о достижениях коллектива думают коллеги музыкантов, рассказал корреспондент «Известий» Максим Прихода.
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