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«Бердәмлек»: Мин сөйләшсәм, син сөйләшсәң — туган тел мәңге яшәр!

«Бердәмлек»: Мин сөйләшсәм, син сөйләшсәң — туган тел мәңге яшәр!

8 сентябрьдә Самараның «Яктылык» мәктәбендә Россия халыклары телләре көненә багышланган тантаналы чара узды.

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