Бойцов ЧВК «ЕНОТ» могут отправить в колонию на 17 лет за разбойные нападения в ОПГ

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по делу экс-сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.
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