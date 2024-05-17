Бойцов ЧВК «ЕНОТ» могут отправить в колонию на 17 лет за разбойные нападения в ОПГ

В Московском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по делу экс-сотрудника столичного УФСБ Александра Мрищука и его предполагаемых сообщников из частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Ивана Коваленко, Алексея Коновалова, Михаила Максимова и Олега Очеретного.