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«Милан» может арендовать у «Челси» форварда Берстоу, если сорвется трансфер Тареми из «Порту»

«Милан» может арендовать у «Челси» форварда Берстоу, если сорвется трансфер Тареми из «Порту»

Как сообщает инсайдер Джанлука Ди Марцио, «россонери» пытаются приобрести форварда «Порту» Мехди Тареми, но им придется значительно увеличить предлагаемую игроку зарплату (сейчас дают 1,5 млн евро в год) и разобраться с комиссионными.

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