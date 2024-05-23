Ледник Судного дня в Антарктиде тает в два раза быстрее

Согласно исследованиям международной группы учёных, опубликованным в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, гигантский антарктический ледник Туэйтса, который называют «ледником Судного дня», тает гораздо быстрее, чем считалось раньше, передает АиФ.
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