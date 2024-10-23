Нигде не удержится: Отец Жанны Фриске объяснил увольнение Шепелева с ТВ некомпетентностью

Отец Жанны Фриске прокомментировал увольнение Дмитрия Шепелева с ТВ Дмитрий Шепелев объявил о намерении уйти с должности ведущего программы «В кругу друзей», отказавшись комментировать, с чем связано решение.
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