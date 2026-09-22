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Царьград

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Банк России откроет счета цифрового рубля подросткам до 2027 года

Банк России откроет счета цифрового рубля подросткам до 2027 года

Центральный банк России планирует сделать цифровой рубль доступным для молодежи от 14 до 18 лет к концу 2027 года.

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