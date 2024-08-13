Кандидата в президенты США не включат в бюллетень на выборах из-за ложного адреса

Суд низшей инстанции в Олбани постановил, что независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший не будет включен в бюллетень на выборах в штате Нью-Йорк, поскольку он указал ложный адрес проживания.
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