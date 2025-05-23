Губернатор Орловской области отреагировал на падение вертолета

В Орловской области потерпел крушение вертолет. По неофициальным данным, погибло два человека. В ответ на это губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что на месте работают правоохранители и представители МЧС.
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