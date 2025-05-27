Губернатор Глеб Никитин поблагодарил команду «Торпедо-Горький»

«Красавцы!!! Сегодня наша команда «Торпедо-Горький» устроила настоящий праздник для всех болельщиков! В шестой встрече финальной серии плей-офф парни одержали победу над «Химиком» с символическим счётом 5:2! И впервые взяли Кубок чемпиона России! Следил за всеми последними матчами, эмоции переполняли! Команда, спасибо за самоотдачу, мужество и волю к победе! Тренерский штаб и персонал клуба благодарю за профессионализм и преданность делу! Этот успех – результат системной работы, правильной стратегии клуба, веры в молодых игроков и в наш стиль игры.