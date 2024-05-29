«Каядыр джунглиларда! Кәефне ничек күтәрик инде тагын?» Хәрби операциядәге Нияз Вафин окопта биегән видеосын күрсәтте👇 ВИДЕО: https://intertat.
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«Каядыр джунглиларда! Кәефне ничек күтәрик инде тагын?» Хәрби операциядәге Нияз Вафин окопта биегән видеосын күрсәтте👇 ВИДЕО: https://intertat.