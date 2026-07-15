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Владимирские новости

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Космонавт Кубасов провёл три полёта и стал дважды Героем СССР

Космонавт Кубасов провёл три полёта и стал дважды Героем СССР

Валерий Кубасов, дважды Герой Советского Союза, совершил три космических полёта, в том числе выполнил первую в истории сварку в космосе и участвовал в знаковой стыковке кораблей в рамках проекта «Союз — Аполлон».

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