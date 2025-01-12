Китай готов дать Трампу шанс: как Пекин настраивает курс на будущее

Дональд Трамп неоднократно негативно высказывался в адрес КНР. Но, судя по недавнему его публичному поведению, он практически отказался от давления на Пекин, пишет автор популярного канала в соцсети Baidu по ником «Господин Тан».
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