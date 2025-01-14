Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 815 подписчиков

Логвиненко прокомментировал слухи о своем уходе с поста главы администрации Ростова

Логвиненко прокомментировал слухи о своем уходе с поста главы администрации Ростова

Сити-менеджер Ростова опроверг слухи о своей отставке.Во вторник, 14 января, в социальных сетях появилась информация о том, что глава администрации Ростова Алексей Логвиненко может покинуть свой пост.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх