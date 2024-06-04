Запекаем баклажаны с чесноком и петрушкой: потрясающе вкусно и не приедается. Можно повторять хоть каждый день

Баклажаны принято жарить тонкими слайсами, но вкуснее будет приготовить их иначе. Запеченные с чесноком и петрушкой эти овощи станут идеальным выбором для обеда или ужина, простой и вкусный рецепт понравится всей семье.
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