Карго-культ, или Чего ждут «самолетопоклонники» Океании

Большинство религий мира подразумевает наличие высшей сущности, способной одаривать людей благами. Во многих случаях подразумевается, что что-то можно получить и не прилагая усилий, а лишь отправляя обряды божеству и соблюдая ряд правил.
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