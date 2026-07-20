Сила в правде
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Сила в правде

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Дугин раскрыл жестокую правду: СВО не закончится переговорами — только полной победой над Западом и Киевом

Дугин раскрыл жестокую правду: СВО не закончится переговорами — только полной победой над Западом и Киевом

Пока все гадают о датах окончания СВО, Александр Дугин дал ультимативный ответ: война продлится до полной Победы и освобождения всей Украины.

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