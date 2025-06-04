В Раде назвали расстояние от позиций ВС России до Сум

Расстояние от позиций Вооруженных сил (ВС) России до Сум составляет чуть больше 20 километров. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Telegram-канале.