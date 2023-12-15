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Военное обозрение

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Японский рабочий получил облучение во время работ на поврежденной АЭС «Фукусима»

Японский рабочий получил облучение во время работ на поврежденной АЭС «Фукусима»

Последствия аварии на атомной электростанции на северо-востоке Японии до сих пор дают о себе знать.

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