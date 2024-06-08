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Царьград

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Политическая встряска началась. ЕС идёт к "революции"

Политическая встряска началась. ЕС идёт к "революции"

В Европе началась политическая встряска, вызванная выборами в Европарламент. Чешский политик Ян Заградил уже высказался о "революции" в ЕС, а американская газета The Wall Street Journal ждёт 50%-ное увеличение представительства правых партий в парламенте.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Европейские шавки в самой Европе ни чего не решают, к сожалению. Что Вашингтонский обком прикажете то и выполняют, даже себе в ущерб.
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