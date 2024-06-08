Политическая встряска началась. ЕС идёт к "революции"

В Европе началась политическая встряска, вызванная выборами в Европарламент. Чешский политик Ян Заградил уже высказался о "революции" в ЕС, а американская газета The Wall Street Journal ждёт 50%-ное увеличение представительства правых партий в парламенте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии