Мировое обозрение

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ОПЗЖ обвинила Киев в наплевательстве на энергетическую безопасность Украины

ОПЗЖ обвинила Киев в наплевательстве на энергетическую безопасность Украины

Украинская партия ОПЗЖ раскритиковала отказ киевских властей от переговоров о прямых поставках российского газа на Украину, так как отопительный сезон в стране может сорваться.

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