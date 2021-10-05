ОПЗЖ обвинила Киев в наплевательстве на энергетическую безопасность Украины

Украинская партия ОПЗЖ раскритиковала отказ киевских властей от переговоров о прямых поставках российского газа на Украину, так как отопительный сезон в стране может сорваться.
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