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Look: Kangaroo escapes Missouri petting zoo, spends a day on the loose

A kangaroo escaped from a petting zoo in Missouri and spent a day on the loose before being safely captured by police, animal control and a bystander.

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