«Это не просто покупка»: священник Ильяшенко ответил, можно ли прийти в храм со своей свечой

В Церкви объяснили, почему свечи стоит брать в храме.Священник Русской православной церкви Филипп Ильяшенко ответил на один из самых частых вопросов прихожан: можно ли приходить в храм со своей свечой, приобретённой не в церковной лавке? По словам священнослужителя, покупка свечи не должна восприниматься как обычная бытовая трата.