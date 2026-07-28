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Царьград

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«Это не просто покупка»: священник Ильяшенко ответил, можно ли прийти в храм со своей свечой

«Это не просто покупка»: священник Ильяшенко ответил, можно ли прийти в храм со своей свечой

В Церкви объяснили, почему свечи стоит брать в храме.Священник Русской православной церкви Филипп Ильяшенко ответил на один из самых частых вопросов прихожан: можно ли приходить в храм со своей свечой, приобретённой не в церковной лавке? По словам священнослужителя, покупка свечи не должна восприниматься как обычная бытовая трата.

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