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Новости Тамбова

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В Тамбове прошла акция "Белая трость": водителям напомнили об особой категории пешеходов

В Тамбове прошла акция "Белая трость": водителям напомнили об особой категории пешеходов

К Международному Дню белой трости, отмечаемого 15 октября, сотрудники региональной Госавтоинспекции вместе с представителями Тамбовской местной организации Всероссийского общества слепых провели профилактическую акцию на улице Рылеева.

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