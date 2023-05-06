Слово и дело

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Врач Алендеев назвал самые полезные сладости для здоровья

Врач Алендеев назвал самые полезные сладости для здоровья

Пастила, зефир и халва всегда доступны в продаже и могут принести пользу здоровью. Об этом со ссылкой на врача Сергея Алендеева сообщил «Царьград».

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