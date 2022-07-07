Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России

Мобильная сеть МегаФона признана лучшей в России

МегаФон получил награду за лучшую мобильную сеть в стране, набрав максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировав самую высокую скорость мобильного интернета, которая более чем на 30% опережает показатель ближайшего конкурента.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх