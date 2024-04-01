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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Зеленский взывает о помощи

Зеленский взывает о помощи

Владимир Зеленский дал интервью американской телерадиокомпании CBS News. Часть его, касающуюся возможных переговоров с Россией, поспешили распространить многие отечественные СМИ.

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Комментарии
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Eduard
Какая помощь?Страна,где был переворот и сбивают гражданские самолеты не имеют право на помрщь!
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18 час.
Eduard
А Зеленский вообще обещал закончить все просто убрав ВСУ с Донбасса.Что сложного?Так что Зеля самозванец и преступник,ое всех обманул,прежде всего самих изирателей украинцев.Закончит свою жизнь жалкий Шут на плахе!
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17 час.
Eduard
Если бы не Западная якобы &quot;помощь&quot;,эта война давно закончилась бы!
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17 час.

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