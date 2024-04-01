Зеленский взывает о помощи

Какая помощь?Страна,где был переворот и сбивают гражданские самолеты не имеют право на помрщь!

Eduard

А Зеленский вообще обещал закончить все просто убрав ВСУ с Донбасса.Что сложного?Так что Зеля самозванец и преступник,ое всех обманул,прежде всего самих изирателей украинцев.Закончит свою жизнь жалкий Шут на плахе!