Владимир Зеленский дал интервью американской телерадиокомпании CBS News. Часть его, касающуюся возможных переговоров с Россией, поспешили распространить многие отечественные СМИ.
Зеленский взывает о помощи
Комментарии
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Eduard
Какая помощь?Страна,где был переворот и сбивают гражданские самолеты не имеют право на помрщь!
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18 час.
Eduard
А Зеленский вообще обещал закончить все просто убрав ВСУ с Донбасса.Что сложного?Так что Зеля самозванец и преступник,ое всех обманул,прежде всего самих изирателей украинцев.Закончит свою жизнь жалкий Шут на плахе!
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17 час.
Eduard
Если бы не Западная якобы "помощь",эта война давно закончилась бы!
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17 час.
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