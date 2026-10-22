В Калуге мошенники выманили у пенсионерки 2,6 млн рублей, сообщили в полиции. Всё началось с сообщения о взломе аккаунта калужанки на "Госуслугах".
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