В возрасте 83 лет умерла звезда мировой моды Роберто Кавалли

С 30 лет он уже создавал коллекции одежды под собственным брендом. Пик славы Кавалли пришелся на 2000-еПосле продолжительной болезни скончался итальянский модельер Роберто Кавалли, пишет Corriere della Sera.
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