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Поклонники органического земледелия хорошо знают о пользе компостирования: превращения органических отходов в удобрения

Поклонники органического земледелия хорошо знают о пользе компостирования: превращения органических отходов в удобрения

Чем полезен компост? Во-первых, компостные ямы и компостные кучи позволяют безопасно утилизировать на дачном участке важную часть органических отходов, таких как растительные остатки, скошенную и ботву травы, пищевые отходы и даже частично опилки и бумагу.

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