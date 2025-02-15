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Царьград

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Рубль стабилен: Банк России сохранил ставку на уровне 21% годовых

Рубль стабилен: Банк России сохранил ставку на уровне 21% годовых

Курс рубля на Московской бирже остался стабильным после решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

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