Киберспортсмены из Смоленска отправятся на Игры Будущего в ОАЭ

Команда Donstu Esports заняла первую строчку в Международном рейтинге WPC. Сборная команда Ростовской области по фиджитал спорту и киберспорту, в составе которой играют смоляне – Алексей Шаулин и Никита Шеремет, оказалась на первом месте в Международном рейтинге WPC в дисциплине «двоеборье-тактическая стрельба».